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04 Temmuz 2018 10:33

Vezirçiftliği Semt Konağı’nda özel eğitim ve drama kursu

Başiskele Belediyesi tarafından açılan ve faaliyetlerini sürdüren Vezirçiftliği Semt Konağı’nda, yaz dönemi kursları devam ediyor.

Vezirçiftliği Semt Konağı’nda özel eğitim ve drama kursu

04 Temmuz 2018 10:33


Vezirçiftliği Semt Konağı’nda bu yaz döneminde de Başiskeleli çocuklar, ücretsiz olarak açılan özel eğitim ve drama kurslarında vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçiriyor. Çocukların sosyal yaşantılarında, eğitim ve öğretim hayatında, yaşıtları ve büyükleriyle yaptığı iletişimlerde büyük bir fayda sağlayacağı drama eğitimleri Vezirçiftliği Semt Konağı’nda başladı. Drama kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaş gruplarına göre dört sınıf oluşturuldu. Toplamda 75 çocuğun kayıt yaptırdığı drama kursunda, 18-23 kişilik sınıflarda eğitim veriliyor. Haftanın her günü eğitim verilen kursta öğrencilere pandomim, doğaçlama, hikaye oluşturma, okuduğu metni sahneleme vb. drama etkinlikleri öğretiliyor. Kitap okuma etkinliklerinin de yapıldığı kursta origami faaliyetleri de yapılıyor. Darama eğitimleriyle öğrenciler, takım çalışmasının, oyunun ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkisi konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanabiliyor.


Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile eğitim verecek. Bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda gerçekleştirilen özel eğitim kurslarında 12 öğrenci eğitim almaya başladı. Haftanın 3 günü gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların gelişim özellikleri, bireysel yeterlilik ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak; duygusal, sosyal, dil, bilişsel, akademik, psiko-motor, öz bakım, sosyal beceri ve sosyal uyum açısından onu geliştirmeye yönelik eğitim programları uygulanıyor. Eğitimlerde çocuklara el becerisi ve resim yapma becerisi kazandırılıyor.


Vezirçiftliği Semt Konağı’nda eğitimlere katılan öğrencilerin velileri, Başiskele Belediyesi’nin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’a teşekkürlerini ilettiler.




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