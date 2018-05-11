Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 01:15

Vicdansızlar, görme engellinin 55 lirasını çaldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit İlçesinde dinlenmek için oturduğu bankta oturan görme engellinin yanına yaklaşan 2 kişi, para verme bahanesiyle içerisinde 55 TL para ve cep telefonu olan çantasını çalarak kayıplara karıştı.

Vicdansızlar, görme engellinin 55 lirasını çaldı

11 Mayıs 2018 01:15


Olay 23.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentin en işlek yerlerinden olan Yürüyüş Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elindeki bavul ile evine gitmeye çalışan Recep Açıkgöz(51) adlı görme engelli vatandaş, yorulunca dinlenmek için Yürüyüş Yolu üzerindeki banklara oturdu. Bir süre dinlenen Açıkgöz’ün yanına 2 şahıs gelerek oturdu. Görme engelli Açıkgöz ile sohbet eden 2 şahıs, Açıkgöz’e para vermek istediklerini söyledikten sonra Açıkgöz’ün görmediğini fırsat bilerek yanındaki el çantasını alıp bir anda olay yerinden ayrıldılar. Şahısların gitmesinin arından yanındaki el çantasına uzanan Açıkgöz ise çantayı bulamayınca çalındığını fark etti.


Bir süre daha çantasını aradıktan sonra çalındığından emin olan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Açıkgöz’ü ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Açıkgöz, çantasında 55 TL para, cep telefonu ve telefon kartlarının olduğunu söyleyerek şahıslardan şikayetçi oldu.


İfadesinin ardından polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Açıkgöz evine bırakılırken, kimliği belirsiz 2 şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
  • Cuma
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç