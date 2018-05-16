Yabancı haritacılar büyükşehirin konuğu oldu

Uluslararası Haritacılar Federasyonu üyesi yabancı konuklar, deprem sonrası deneyimlerin paylaşılması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli’ne teknik gezi gerçekleştirdi. Gezi kapsamında birçok konuda dünyaca kabul görmüş 27 kişilik çalışan, teknik eleman, yönetici ve akademisyenlere, Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve uzmanları tarafından depremle ilgili sunumlar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmaları büyük bir beğeniyle karşılayan konuklar, Kocaeli’ye özgü hediyeler verilerek uğurlandı.

Gezi kapsamında yabancı konuklara kadastro, kentsel ve kırsal kalkınma, akıllı şehirler, arazi yönetimi, bilgi ve uzay teknolojileri konularında dünyaca kabul görmüş kamu-özel üst yönetici ve akademisyenlere sunumlar yapıldı. Sunumlar Kent Konut, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yönetici ve uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Sunumlarda konuklara deprem sonrası Kocaeli’nde ulaşım, alt yapı ve konut planlaması gibi çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Konuklara Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi de gezdirildi.