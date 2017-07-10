Yabancı öğrenciler Bilgievleri’nde ingilizce öğretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iki önemli çalışması olan Uluslararası Öğrenciler ve Bilgievleri Projesi bu yıl da geleneği bozmayarak İngilizce kampında bir araya geldi. Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, yaz döneminde Bilgievlerinde eğitim alan öğrencilere İngilizce dersleri vermeye başladı. Bilgievi öğrencileri ücretsiz olarak İngilizce eğitimi alırken, uluslararası öğrenciler de öğretmenlik gibi önemli bir meslek konusunda tecrübe kazanmış oluyor.

Kocaeli Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesi’nin hemen hemen tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiği Uluslararası öğrenciler, bu yaz yine Bilgievi öğrencilerine İngilizce öğretmeye devam ediyor. İleri derecede İngilizce bilinen uluslararası öğrenciler bu özelliklerinden Bilgievi öğrencilerinin yararlanması için adeta seferber oldu. Öğrenciler canla başla minik kardeşlerine İngilizce öğretmeye ve seviyelerini ilerletmeye çalışıyor.

İngilizce dersleri, hem gramer hem de konuşma olarak iki kapsamda veriliyor. Eğlenceli oyunlar, tiyatrolar ve aktivitelerle İngilizce konuşmayı öğrenen çocuklar, ayrıca dilbilgisi konusunda eğitim alıyor. Dersler sadece sınıfta kalmıyor. Öğrenciler aldıkları eğitimi günlük hayatta da kullanarak, pratik İngilizcelerini kuvvetlendiriyor. İngilizce derslerini, Sudan, Malabi, Azerbaycan, Suriye, Romanya, Fas, Libya, Endonezya, Somali, Ürdün, Etiyopya, Gana ve Kırgızistanlı 20 genç veriyor.