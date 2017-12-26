Yabancı öğrenciler İbrahim Karaosmanoğlu’na konuk oldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen uluslararası öğrencilerinin kurduğu kulübün üyelerini makamında ağırladı. Yabancı öğrencilerin sosyal hayata entegre olabilmelerini sağlamak ve Kocaeli halkında konuyla alakalı farkındalık oluşturmak için kurulan kulübün çalışmaları hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, “Sizler bizlerin de çocuklarısınız. Aileleriniz sizleri Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize emanet etti. Ve bizde de emanet çok kıymetlidir. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz” dedi.

“Dünya, hepimizin ortak evidir”

Uluslararası öğrencileri “Kültür Elçileri” olarak gördüğünü belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Yabancı kardeşlerimiz eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde insanları için aşkla çalışacaklarına inanıyorum. Halkı için dertlenmenizi özellikle istiyorum” şeklinde konuştu. Ziyarete gelen öğrenciler de, kendileri için yapılan çalışmalar için minnettar olduklarını söylerken, kendilerini evladı olarak gören Karaosmanoğlu’na da ayrıca teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi’nin de yer aldığı görüşmede, “Üyeleriniz arasında yakın komşularımız da var dünyanın bir diğer ucundan gelen kardeşlerimiz de var” diyen Karaosmanoğlu, “Dünya, hepimizin ortak evidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar bizim kimliğimizi belirler. Ama insanlığımızı, hissettiklerimizi, duygularımız belirler. Ve bu duygular bizi bir yapar, bütün yapar.” şeklinde konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuğun gözünden akan yaş hepimizi üzer vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bir annenin haykırışı hepimizin içini titretir. Savaşlar, ölen çocuklar, hepimizin gökyüzünü karartır. Bizim gördüğümüz güneş de, ay da tek. Gökyüzü tek, dünya tek. Bizler de bu bütünün içinde tek bir bütün içinden çıkmış parçalarız. Bir pazılın parçaları gibiyiz. Birleştirildiğimizde dünya oluyoruz. Huzur ve kardeşlik içerisinde birlik içerisinde yaşamamız bu bütünün bozulmaması için önemlidir. Eğer bir parça eksik kalırsa, asla görmek istediğimiz tabloyu tam olarak göremeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sizleri rahat ettirmek, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlamak için gayret ediyoruz. Kocaeli, gençleri düşünen eğitimi öncelikli tutan bir kenttir. Sizlere rehberlik edebilelim, eğitiminiz için gerekli tüm argümanları sunabilelim diye çalışıyoruz. Burada sizlere kılavuzluk ediyoruz. Eğitim gördüğünüz kurumun yanında kenti bütünüyle tanımanız için, daha rahat bir eğitim süreci geçirmeniz için tamamen ücretsiz olarak katılabileceğiniz eğitim programları, aktiviteler, kamplar, geziler organize ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.