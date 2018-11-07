Yabancı öğrenciler Kocaeli'ni gezdi

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler “Gez-Gör Kocaeli'' programı kapsamında Seka Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve Ormanya'yı gezdi.

Kocaeli Üniversitesi'nde 2018-2019 eğitim-öğrenim yılında yeni eğitim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Gez-Gör Kocaeli” programı kapsamında geziye katıldı. Seka Kağıt Müzesi, Bilim Merkezi ve Ormanya'yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi. Tarih koridorunda bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden öğrenciler, rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ni de gezen Kocaeli Üniversitesi uluslararası öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.