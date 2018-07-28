Yabancı uyruklu öğrenciler Kapadokya’yı gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerini Kapadokya gezisi düzenledi. Yaklaşık 2 haftadır Bilgievleri Yaz Okulu’nda öğrencilere yabancı dil eğitimi veren yabancı uyruklu öğrenciler, Bilgievleri’nde dil kampının sona ermesi ile birlikte Kapadokya gezisi ile ödüllendirildi. Peri bacalarına yapılan gezide yabancı uyruklu öğrenciler, Kapadokya’da insan eli ile yapılan yer altı şehirlerini, Ihlara Vadisi’ni, yer üstündeki peri bacalarını ve halen soğuk hava deposu olarak kullanılan mekânları gezdi.

Öğrenciler Kapadokya gezisinde ilk olarak Avanos daha sonra rehber eşliğinde göreme, Ürgüp, Üçhisar yerlerinde bulunan antik kalıntıları, doğal peri bacalarını, Üç Güzelleri, dünyada çok büyük üne sahip olan Yer Altı Şehrini gezdi. Öğrenciler, öğle yemeği sonrasında yörenin meşhur konaklarını gezme fırsatı buldu.

Gezide Kapadokya’yı ilk defa gezen öğrenciler hayran kaldıkları bu yerleşim yerlerinin dokusunu da yansıtan hediyelik eşyalardan satın aldılar. 1 günlerini Nevşehir’de geçiren öğrenciler, kendilerine gezi ile ödüllendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.