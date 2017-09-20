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20 Eylül 2017 11:53

Yabani otlar için günde 4 ton ilaç kullanılıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir yanında yabani otlara karşı ilaçlama çalışması yapılıyor.

Yabani otlar için günde 4 ton ilaç kullanılıyor

20 Eylül 2017 11:53


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerin verdiği bilgiye göre, yabani ot ilaçlamasında günde ortalama 4 ton ilaç kullanılıyor. Şehrin dört bir yanında yabani ot ilaçlama çalışmasının devam ettiğini söyleyen ilgililer, “Ekiplerimiz traktör arkasına takılan özel aparat yardımıyla mahalleleri tek tek dolaşarak yol kenarlarındaki, park ve yeşil alanlarındaki yabani otları ilaçlıyor. Bu işi 2 traktör yardımıyla periyodik olarak sürdürüyoruz. Bir mahallenin ilaçlanması yaklaşık bir hafta sürmektedir” dediler. Yapılan ilaçlama ile özellikle yangın tehlikesinin de önüne geçildiği kaydedildi.




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