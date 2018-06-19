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19 Haziran 2018 13:54

Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

Kocaeli’de bir anda bastıran ve yaklaşık 40 dakika süren yoğun sağanak yağmur, yol ve binalarda sel baskınlarına neden olurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar kaçacak yer aradı

19 Haziran 2018 13:54


Kocaeli’de bir anda bastıran sağanak yağmur, etkisini özellikle İzmit ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissettirdi. Yaklaşık 40 dakika süren yağmur, su baskınlarına neden olurken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca kaçacak yer aradı. Kimi vatandaş yağmurdan korunmak için otobüs durakları, kafeler ve bina önlerine sığınırken, kimisi ise karton ve market poşetleri ile bardaktan boşalırcasına yağan yağmurdan korunmaya çalıştı.



Su baskınlarına neden oldu


İzmit’te etkisini yoğun olarak hissettiren yağmur, su baskınlarına neden oldu. D-100 Yanyol ve Kocaeli Devlet Hastanesi başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan sel baskınları sonrasında ekipler, harekete geçti. Su baskınının meydana geldiği D-100 Yanyolunda vatandaşlar trafikte zorluk çekti. Yolda kalan bir otomobil, olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan su baskınları sonrasında harekete geçen itfaiye, İSU ve belediye ekipleri, baskınların meydana alanlarda meydana gelen suları tahliye etti.



Vatandaşlar hastaneye girmekte zorluk çekti


Yoğun yağmur sonrasında su baskınının yaşandığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nin bahçesi sel suyu ile kapandı. Hastaneye gelen vatandaşlar ve ambulanslar, hastaneye girmekte zorluk çekti. Kısa süre sonra olay yerine gelen İSU ekipleri hastane bahçesindeki suyu tahliye etti.




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