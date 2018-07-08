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08 Temmuz 2018 11:36

Yahya Kaptan’da karış karış inceleme

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi heyeti, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yaptıkları gezide mahallenin eksiklerini yerinde tespit etti.

Yahya Kaptan’da karış karış inceleme

08 Temmuz 2018 11:36


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın 9 yıl önce başlattığı mahalle gezileri belirli aralıklarla devam ediyor. Haftanın iki günü İzmit’in mahallelerinde gerçekleştirilen gezilerinde, bölge sakinlerinin talepleri dinlenerek, eksikler yerinde tespit ediliyor. Bu kapsamda belediye kurmayları son olarak Yahya Kaptan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.


Düzenlenen inceleme gezisine, İzmit Belediyesi Başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve teknik ekip katıldı. Yahya Kaptan’ı sokak sokak gezen ekipler, talepleri ve eksiklikleri not aldı. Ekipler, yaz ayının gelmesiyle özellikle ot kesiminin yapılması, ağaçların budanması, asfalt, yama ve bordür gibi işlerin tespitini yaptı.


Öte yandan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zamanla hasar gören aydınlatmalara anında müdahale ediyor. Ekipler, İzmit sınırları içindeki park alanlarında bulunan ve zamanla hasar oluşan elektrik aydınlatmalarında ve kavşaklarda bulunan dekoratif aydınlatmalarda bulunan arızalara en hızlı şekilde çözüm üretiyor.




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