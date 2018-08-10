Yakacık Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları yeniliyor.Başiskele bölgesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Kullar’da yer alan Yakacık Caddesi’nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Başiskele Yuvacık’tan kuzeye doğru ilerleyen Cumhuriyet Caddesi’nin devamında yer alan Yakacık Caddesi Kullar ve Yuvacık’a ulaşımda önemli bir güzergah özelliği taşıyor. Yakacık Caddesi kuzeyde, doğu-batı yönlü uzanan Karamürsel Caddesi’ne ulaşarak buradan D-130’a bağlantı sağlıyor. Yakacık Caddesi’nin devamında İzmit’e kadar uzanan Alsancak Caddesi de Sebze Meyve Hali ve İzmit merkeze ulaşımda kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yakacık Caddesi’nde genişletme çalışması yaparak caddeyi asfaltladı. Cadde imar planına uygun hale getirilerek genişliği 20 metreye çıkarılan cadde yeni bir yüze kavuştu. 10 bin ton asfaltın kullanıldığı Yakacık Caddesi’nin asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından emniyet çizgileri çekilecek. Caddekedi gözü tabir edilen yol butonları ile ikiye ayrılarak güvenlik sağlanacak.