Yakalanınca Roman havası oynayan azılı hırsız tutuklandı

Olay, 30 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.A. isimli vatandaşa ait bir kuyumcuya gelen A.Y. (65) ile gelini, iş yeri sahibini oyalayarak iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 5 adet altın bileziği çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde sayım yapan iş yeri sahibi, 5 bileziğinin eksik olduğunu fark ederek kamere görüntülerini inceledi ve soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde A.Y. ile yanındaki gelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin bindiği kiralık aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, önceki gün aracın Kocaeli sınırlarına girdiğini fark etti. Aracın Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Durdurulan araçta bulunan A.Y. ve yanındaki F.G. (59) yakalanarak gözaltına alındı.

A.Y. ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştiren kadının arama çalışmaları devam ederken Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. adliyeye sevk edilirken polislerin arasında roman havası oynadı. A.Y.’nin benzer suçlardan 30’un üzerinde suç kaydının olduğu, 5 ilde gerçekleştirdiği yankesicilik olayından dolayı 20 farklı dosyadan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasının bulunduğu ve 8 bin 100 TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan A.Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, F.G.’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.