Yaman ve Toltar, 15 Temmuz anısına şehitliği ziyaret ettiler

Dilovası ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi anma programı sabah saatlerinde Dilovası Şehitliğinde başladı. Dilovası Şehitliği’nde ki programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Şehit Yakınları Gaziler ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi.

Şehitlik ziyaretinde kısa bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "15 Temmuz gecesi 249 şehit verdik. Ancak ülke olarak yeniden dirildik. 15 Temmuz dirilişimizin sembolüdür. Milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız iyi bilirler ki ülke için, millet için, devlet için öldüğü zaman şehit olacaktır. Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanacaktır. Öbür dünyada çok iyi bir makama sahip olacaktır. O maksatla şehadet konusu, vatanımızı savunma konusu da bizim için önemlidir. Bunun en son örneğini 15 Temmuz’da gördük. İnsanlar biraz sonra öleceğini bile bile silahların, topun önüne göğsünü ihanetlere, ülkemize olan saldırılara siper etmiştir. Bundan sonra da bizlere düşen, bu nöbeti devam ettiren insanlar olarak aynı inanç ve kararlılıkla devletimize ve milletimize uzanan hain elleri kırmaktır. Tabi bunu yaparken ölüm mukadder olursa, sonu da şahadettir. Allah’ın razı olduğu şekilde bir ölümdür. Dolayısıyla millet olarak hep beraber bu yolda o mücadeleyi can-ı gönülden, isteyerek fedakâr bir şekilde devam ettireceğiz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Onların ailelerine, yakınlarına, çocuklarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum ”dedi.

Başkan Toltar’ın ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ise “Bugün burada 15 Temmuz Şehitlerimizi ve ülkesi için vatanı için şehit düşen şehitlerimizi bir kez daha yad ediyoruz. Bugün bizler için önemli bir gündür. 15 Temmuz’un ikinci yılında milletçe kararlılığımızın, imanımızın ve duruşumuzun net olduğunu göstermekteyiz. Devleti ile milleti ile bölünmez bir bütün olarak inşallah geleceğe her geçen gün daha güçlenerek kararlılıkla milletçe birlik ve beraberlik içinde yürümeye devam edeceğiz. Bu büyük yürüyüşümüzde 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız. O ihaneti ve ihanetin mensuplarını da hiçbir zaman unutmayacağız. Tabi ki kahramanları da hiçbir zaman unutmuyoruz. Zaten bu ihanetin unsurları hukukun önünde en ağır bir şekilde hesabını vereceklerdir. Şimdilik bize düşen görev tüm şehitlerimiz ile birlikte 15 Temmuzda hem asker hem polis hem de sivil bütün şehitlerimizi anmaktır. Şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekânları cennet olsun. Onların geride kalan anneleri, babaları, yakınları, akrabaları ve çocukları Devletimizin, Milletimizin emanetinde. Onlara sahip çıkmak, onlara bu acıyı daha fazla hissettirmemek Devletimizin, Milletimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Törende son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "Türkiye, tarihinin en alçak hıyanetlerinden birisini takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde yaşamıştır. Bu günün gecesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan Fethullahçı Terör Örgütüne mensup bir grup üniformalı hain, uzun süreden beri hazırlandıkları darbe planını uygulamaya koymuş ancak bu darbe girişimi halkımızın demokrasiye sahip çıkması ile sonuçsuz kalmıştır. Devletimizin güçlenip kalkınmasından rahatsız olan kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi” olarak tanımlayan darbeci hainler, halkın iradesini temsil eden TBMM’ye, kritik konumdaki kamu kurumlarına bomba yağdırmış, köprüleri, havalimanlarını işgal etmeye, basınımızı susturmaya, halkımızı ise korkutmaya çalışmışlardır. Geçmişte yaşadığımız darbelerin yıkıcı etkilerini hala üzerinden atamayan ve her darbe girişiminin ülkemizi ne kadar geriye götürdüğünün bilincinde olan Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek, darbe yapmaya kalkan hainlere engel olmuş, onlara gereken cevabı vermiştir. Vatanın ve milletinin istikbali için sokağa çıkan halkımız kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara gereken cevabı vermiş, o gece halkımız yeni bir kurtuluş destanı yazmıştır. Devletimiz, 15 Temmuz’u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bu günü “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ilan etmiştir. Bizler bu günün ikinci yıldönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacağız. Bu duygularla, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimiz ile ülkesi için bu güne kadar canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum "ifadelerini kullandı.