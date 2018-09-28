Yangın söndürme tüplerinin içinden eroin fışkırdı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırdaki yangın söndürme tüplerinin içine zulalanmış halde 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgilere göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Ekipler tarafından TEM Otoyolu geçişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Tırda yapılan aramalar sırasında aracın kabini içerisinde bulunan 4 adet yangın söndürme tüpünün kapağı açıldı. Yangın söndürme tüpünün içinde uyuşturucu madde olduğunu gören ekipler tarafından tur sürücüsü S.A.'yı gözaltına alındı.

Yangın söndürme tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyeti'ne sevk edilecek.