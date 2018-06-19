Yangına uykuda yakalanan aileyi köpekleri uyandırdı

Yangın sabah saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Hisar Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kardeşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Naime Güzel adlı kadın, sabah erken saatlerde köpekleri Hera’nın yoğun şekilde havlamasına uyandı. Uyandığında evde yoğun bir duman olduğunu fark eden Güzel, daha sonra mutfak kısmına yönlendiğinde alevleri gördü. Paniğe kapılan Güzel kardeşi ve oğlunu uyandırarak komşularından yardım istedi.

Seslere uyanan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, mutfak kısmından çıkan ve tüm evin dumanlara kaplayan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına neden olduğu iddia edilen ve tamamen yanan aspiratörü dışarı çıkaran ekipler, evde bir süre duman tahliyesi yaptı.

Yangında hafif şekilde dumandan etkilenen Naime Güzel, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu için hastaneye götürülmeyen Güzel, uyurken yakalandıkları yangının köpekleri Hera sayesinde farkında olduklarını söyledi. Güzel, “Dalumbazın kontak kısmından çıktı herhalde yangın. Uyuyorduk sabah, köpek havladı yataktayken. Niye havlıyor diye biz de kalktık baktık. Kapıyı açtığımda yoğun bir dumanla karşılaştım. Sonra çocuğu uyandırmaya koştum dip odaya ama her yer karanlık gidemedik. Sonra sesimi duyurabildim şükürler olsun dışarı çıktık. İtfaiyeyi aramış komşular Allah bin kere razı olsun” dedi.