Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 13:58

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangında binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

26 Şubat 2018 13:58

Yangında 12 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.


Yangın, öğle saatlerinde İzmit Yenimahalle Çimenli Sokak üzerinde bulunan Jale Şen’e ait 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman yan binaları da sardı. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yangında mahsur kalan bir kişi kucağında kedileri ile itfaiye merdivenine bindi. Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. Daha sonra aralarından çocuklarında bulunduğu 12 kişi hastanelere sevk edildi.


Öte yandan, ev sahiplerinin yangın çıkmadan 5 dakika önce yan komşuya gittikleri öğrenildi. Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yanığının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç