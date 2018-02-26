Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında 12 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, öğle saatlerinde İzmit Yenimahalle Çimenli Sokak üzerinde bulunan Jale Şen’e ait 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman yan binaları da sardı. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler tarafından mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yangında mahsur kalan bir kişi kucağında kedileri ile itfaiye merdivenine bindi. Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı. Daha sonra aralarından çocuklarında bulunduğu 12 kişi hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, ev sahiplerinin yangın çıkmadan 5 dakika önce yan komşuya gittikleri öğrenildi. Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yanığının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.