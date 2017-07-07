Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:26

Yangından kaçan inek tezek yığınına saplandı

İzmit ilçesine bağlı Durhasan köyünde çıkan yangından kaçan inek samanlığın önünde bulunan tezek yığınına saplandı.

Yangından kaçan inek tezek yığınına saplandı

07 Temmuz 2017 13:26


İzmit’in Durhasan köyünde meydana gelen yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı. Henüz nedeni belli olmayan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerin şaşkınlıkla ve korku dolu gözlerle takip ettiği olayda itfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Korku dolu anlar yaşanan yangında Orhan Ç’ye ait iki katlı evin tamamı yanarken, evin yanında bulunan samanlık kullanılmaz hale geldi.


Can kaybının olmadığı yangında ilginç bir olay yaşandı. Evin etrafında otlanmakta olan inek yangının gerçekleşmesi ile birlikte büyük bir korku yaşayarak samanlığın önündeki tezek yığınına saplandı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte tezek yığınına saplanan ineği kurtarma çalışması da yaptı. İnek itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, iki katlı evin telef olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!