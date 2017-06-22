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22 Haziran 2017 19:13

Yankesici kılığına giren polisten vatandaşa uygulamalı uyarı

Kocaeli’de yankesici kılığına giren kadın polis vatandaşların cüzdan ve cep telefonunu aldı.

Yankesici kılığına giren polisten vatandaşa uygulamalı uyarı

22 Haziran 2017 19:13

Dikkatsiz vatandaşlar polisler tarafından uyarıldı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri Perşembe Pazarı Alanı içinde ilginç bir uygulama gerçekleştirdi. Yankesici kılığına giren kadın sivil polis, pazarda alışveriş yapan ve eşyalarını güvensiz bir şekilde bulunduran kişilerden gizlice cüzdanını ve cep telefonunu aldı. Mağdurlar olayı fark etmezken, emniyet ekipleri şahıslara eşyalarını geri vererek konu hakkında uyardı.


Yankesici kılığına giren polis tarafından cüzdanı çalınan Lütfiye Cirit, “Alışveriş yapıyordum. Cüzdanım çalındı. Hatalı taşıdığım için. Çantayı elimde tutmam lazım. O zaman kimse çalamazdı. Kocaeli Emniyetinin yaptığı bu uygulama çok faydalı. Polislerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Vatandaşı yankesicilik olaylarına karşı uyaran emniyet güçleri özellikle yaklaşan bayram sebebiyle oluşacak yoğunluğa dikkat çekti. Para, altın ve telefonlarını daha dikkatli korumalarını isteyen polis ekipleri, sahte para konusunda da esnafı uyardı.




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