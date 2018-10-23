Yanlarında küçük çocuk bulunan çift hırsızlık yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanlarında küçük bir çocuk bulunan çift, elbise bakma bahanesi ile girdikleri mağazada tezgahtarı oyalayarak çaldıkları elbiseleri poşetlerine saklayıp kayıplara karıştılar. Hırsızlık anları ise iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazaya gelen ve yanlarında küçük bir çocuğun olduğu çift, elbise bakma bahanesi ile tezgahtar kadın ile bir süre sohbet etti. Uzun süre mağazada şahıslara elbiseler hakkında bilgi veren tezgahtar ile müşteri kılığında bayan mağazanın arka bölümüne geçti. Burada elbiseleri inceleyen şahıs, hiçbir şey almadan eşiyle birlikte mağazadan ayrıldı. Çiftten şüphelenen mağaza çalışanı güvenlik kameralarını incelediğinde ise çiftten erkek olanın elindeki poşetlere gözüne kestirdiği elbise elbiseleri doldurarak mağazadan ayrıldığını gördü. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber veren mağaza çalışanı Büşra Altuntaş, şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Ürünü uzun süre inceledi”

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri çalışanı Büşra Altuntaş, “Olay 13.30 sıralarında gerçekleşti. Bir çift geldi. Bayanla ben ilgilenirken arka tarafa doğru geldi. O sırada beyefendi sanırım öncesinde de gözüne kestirmiştiler takımı. Beyefendi iki üç kez rahat ürüne baktı, kontrol etti. Alarm var mı yok mu ona bir baktı. Daha sonra arkada bayanla ilgilenirken o katlayıp poşete koyuyor. İşaret ediyor bayana hallettim çıkalım gibisinden. O şekilde çıkıyorlar. Yanlarında bir tane çocuk vardı” dedi.

Aile görünümlü hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Mağazanın güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde ise yanlarında çocuk olan çiftin mağazaya girdiği görülüyor. Zanlıdan kadın olan mağaza görevlilerine elbise için yardımcı olmalarını söylüyor. Mağaza görevlileri kadın ile ilgilenirken, dükkanda bulunan elbiseleri inceleyen erkek ise gözüne kestirdiği elbiseyi elinde bulunan çantaya koyuyor. Daha sonra kadın ile işaretleşen adam yanlarında bulunan çocuk ile birlikte mağazadan ayrılarak kayıplara karışıyor. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.