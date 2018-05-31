Yaralı güvercinin imdadına zabıta yetişti

İzmit’te yaralı bir güvercinin imdadına İzmit Belediyesi Zabıtası yetişti. Şehir merkezinde yaralı bir güvercin olduğu ihbarını alan İzmit Belediyesi Zabıtası ekipleri, kısa süre içinde belirtilen yere gitti. Zabıta ekipleri, kanadının kırık olduğu belirlenen güvercini bulunduğu yerden alarak hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürdüler.

Yaralı güvercini Kandıra yolu üzerindeki Hayvan Bakım Merkezi’ndeki yetkililere teslim eden İzmit Zabıtası’nın davranışı vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.