Yarım saat içinde şantiye ve fabrikayı soyan çete çökertildi: 9 gözaltı

Kocaeli'de gece saatlerinde hırsızlık amacı ile girdikleri bir şantiyede bekçiyi yaralayarak olay yerinden kaçıp, yaklaşık yarım saat sonra girdikleri bir fabrikadan da çalışanları tehdit ederek 20 bin TL değerinde külçe alüminyum çalan çete çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, 13 Eylül tarihinde saat sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir inşaat şantiyesine giren hırsızlar, kendisini fark eden şantiye bekçisi M.E.U.'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan şahıslar olaydan yaklaşık yarım saat sonra Gebze ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasına girdiler. Fabrikada bulunan 2 işçiyi öldürmekle tehdit eden şahıslar, içeriden 20 bin TL değerinde külçe alüminyum çaldı. Olay yerinden kaçarken kendilerini fark eden bir diğer işçiye yakalanmak istemeyen şahıslar, işçinin aracının lastiklerini kesip, camlarını levye ile kırarak olay yerinden kaçtılar.

İstanbul'da 3 ilçede yapılan operasyonla yakalandılar

Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların kimlikleri tespit edildi. Yürütülen incelemelerde İstanbul'da oldukları belirlenen 8 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için ekipler harekete geçti. İstanbul'un Çekmeköy, Sultangazi ve Kadıköy ilçelerinde şahısların adreslerine düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Çete ile birlikte çalıştıkları belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı

Öte yandan, hırsızların çaldıkları malzemeleri satın aldığı ve çete ile birlikte hareket ettiği belirlenen 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Kocaeli ve İstanbul'da birçok iş yeri ve evden hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli'ye getirildi. Olayla ilgili 1 şahısın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.