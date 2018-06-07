Yarım saatlik yağmur Kocaeli caddelerini dereye çevirdi

Özellikle Derince ilçesinde onlarca iş yeri sular altında kaldı. Bir ayda ikinci kez aynı durumu yaşaşan Derinceli esnaf duruma tepki gösterdi.

Kocaeli’de dün gece etkisini hissettiren sağanak yağmur, özellikle Körfez, İzmit ve Gölcük ilçelerinde etkisini hissettirdi. Yaklaşık yarım saat süren yoğun yağış sonrasında yollarda, evlerde ve birçok iş yerinde su baskını meydana geldi. Yağan yağmur sonrasında tünellerde oluşan sel baskınları ise D-100 Karayolunun kapanmasına sebep oldu. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan su tahliyelerinin ardından uzun kuyruğun oluştuğu yol, tekrardan trafiğe açıldı. Yağmurun etkisini hissettirdiği Körfez ilçesinde de birçok evin giriş ve bodrum katında su baskını meydana geldi. Vatandaşlar, evlerindeki suları kendi yardımı ile tahliye ederken, itfaiye ve İSU ekipleri de su baskının yoğun olduğu bölgelerde tahliye çalışması yaptı.

Derince bir ayda ikinci kez etkilendi

Aniden bastıran sağanak yağışın etkili olduğu Derince’de ise esnaf zor anlar yaşadı. Derince’de işyerlerini lağım suyu basan esnaflar iki hafta önce de şiddetli yağmur yağdığını ve aynı durum ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Derince ilçesinde hiç bir önlemin alınmadığını ifade eden vatandaşlar, "Derince Belediyesi’nden kimse yardımımıza gelmedi. Geceden bu yana su baskınlarını tahliye etmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Bu bölge her yağmurda su basıyor lakin ilgilenen yok" dediler. Sabahın ilk ışıkları ile işyerlerine gelen vatandaşlar, çamuru ve sel suyunu temizlemek için uğraştı. Kendi imkanları ile iş yerlerini temizleyen iş yeri sahipleri, son 15 günde yağan yoğun yağışlar sebebi ile çok kez iş yerlerini su bastığını da söyledi. Sel baskının etkili olduğu bir mobilyacı dükkanında ise iş yerinde bulunan ahşap malzemeler su altında kaldı. Yaklaşık 10 bin lira zararının olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, bir sonraki yağmurda aynı manzara ile karşılaşmaktan korktuklarını söyledi.

Yıldırımın düştüğü kağıt fabrikasında yangın çıktı

Öte yandan, yağan yağmurla birlikte Kocaeli’nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına sebep oldu. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmek isteyen fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebi ile kağıt fabrikasının deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Metrekareye ortalama 30 kilogram yağışın düştüğü açıklandı

22.30 ila 24.00 saatleri arasında meydana gelen ani ve şiddetli sağanak yağış sonrası açıklama yapan İSU Genel Müdürlüğü yağışın en fazla etkisini İzmit, Körfez ve Gölcük İlçelerinde gösterdiğini belirterek, Bu kısa zaman dilimi içerisinde metrekareye İzmit ilçesinde 36 kilogram , Gölcük İlçesi’nde 30 kilogram , Körfez İlçesi’nde ise 28 kilogram yağış düştü. Derince, Körfez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe’de bazı ev ve iş yerlerinde ani yağışlarla beraber su baskınları yaşandı. Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı söz konusu saatler arasında 39 adet terfi istasyonunda bulunan jeneratörlerimiz devreye girdi. 11 adet yağmur suyu terfi merkezinde 38 adet pompa, atık su terfi merkezlerinde 14 adet deşarj pompaları çalıştırıldı. Özellikle, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde etkili olan yağışlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü; kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 48 adet ekipman,100 personel ve arıza hattı ile gelen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yağmurla mücadelede İSU ekipleriyle beraber hummalı bir çalışma içindeydi” açıklamalarına yer verdi.