Yarımca Kirazının değerini yükselecek

Körfez Kent Konseyi’nin her ay bir STK’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısı bu ay Körfez Trabzonlular Derneğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş, Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun ve kent konseyi üyesi STK’ların temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak Gençlik ve Kadın Meclisi Başkanları sunumda bulundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrasında konuşan Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Yarımca Kirazı’nın yılın her döneminde kullanılır hale getirmek ve marka değerini arttırmak adına projeler geliştireceklerini belirtti. Körfez Belediyesi olarak kiraz lokumu ve kiraz kolonyası ile bunun başlangıcı yaptıklarını belirten Taş, “Yarımca kirazı gerçekten bir değer. Ama mevsimi ve süreci belli. Bizler de bu markayı yılın her dönemi kullanılır bir hale getirmek adına projeler geliştiriyoruz. Kent Konseyi olarak bu markaya değer katmak bizlerin de görevi. Hep birlikte daha güzel bir Körfez için çaba gösteriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan İsa Taş, hac vazifesini gerçekleştirecek olmasından dolayı da konseyi üyelerinden tek tek helallik istedi.