3 kişinin yaralandığı kazada kamyonun üzerine çıkarılan yaralılar vinç yardımıyla indirildi.

İzmit’te sık sık benzer kazaların yaşandığı, bu yüzden kamyonların girişine yasaklanan ve uyarı tabelaları ile sürücülerin uyarıldığı Santral yokuşunda yine kaza meydana geldi. Kaza, 20.30 sıralarında İzmit Gazenfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan İltaş idaresindeki 33 F 5381 plakalı eşya yüklü nakliye kamyon, ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu Gazanfer Bilge Bulvarı üzerindeki Santral yokuşuna girdi. Akçakoca mevkiinden yokuş aşağıya doğru İzmit merkezi yönünde harekete geçen aracın birden frenleri patladı. Seyir halinde kamyonun frenlerinin boşaldığını anlayan sürücü İltaş, önündeki sürücüleri korna ve selektör yaparak uyarmaya başladı. Aracın hızla geldiğini gören sürücülerden bazıları manevra yaparak kaçarken, bir sürücü de aracını yol üzerinde bırakıp aracından inerek kaçtı.

İki otomobile vurdu, bariyerleri parçaladı, yan yattı

Hızla yokuştan inen kamyon önce Yılmaz Topal idaresindeki WE TPL 41 plakalı otomobile çaptı. Daha sonra bariyerleri aşan kamyon, yokuşun bitiminde yan yatarak Eren Sancar idaresindeki 41 GE842 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında kamyonda yaralanan sürücü Hakan İltaş, Ömer İltaş ve Murat İltaş, yolcu kapısından yan yatan kamyonun üzerine çıktılar. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonun üzerine çıkan yaralılar vinç ile indirildi

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yaralıları kamyonun üzerinden indirmek için çalışma başlattı. Yaralıları sedyeye yükleyen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının vincinin yardımıyla yaralıları araçtan indirdi. Yaralılardan biri araç üzerinde yattığı sırada ve araçtan indirilirken telefonla yakınlarına haber vermeye çalıştı. Araçtan teker teker indirilen yaralılar ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meraklı kalabalık canlı yayın için birbiriyle yarıştı

Yaşanan kargaşa sırasında ellerinde cep telefonlarıyla kaza alanına toplanan onlarca vatandaş ise görüntü almak ve sosyal medyadan canlı yayın yapabilmek için birbiriyle yarıştı. Polis ve diğer görevlilerinin sık sık güvenlik çemberi dışına çıkarmaya çalıştığı meraklı kalabalık, tüm uyarılara rağmen görüntü alma çabalarını sürdürdü.

Kazada yan yatan kamyon ise olay yerine gelen çekiciler ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.