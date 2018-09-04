Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 11:42

Yasak parklanmalar için vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Turan Güneş ve Bağdat Caddeleri’ndeki yasak parklanmalar için bilgilendirme yapıldı.

Yasak parklanmalar için vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

04 Eylül 2018 11:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark ve trafik sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İzmit ilçesi Bağdat ve Turan Güneş Caddeleri’ndeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla cadde üzerinde çift yönlü olarak park yasağı getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Bağdat ve Turan Güneş Caddesi’nde bulunan esnafı tek tek ziyaret ederek, araçlarını cadde üzerine değil, Kadıköy Otparkı’na park etmeleri için çekmeleri konusunda bilgilendirdi. İzmit Kadıköy Mahallesi’nde inşa edilen 805 araç kapasiteli katlı otopark, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile ücretsiz hizmet veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar gereğince Turan Güneş ve Bağdat Caddeleri’ndeki yasal olmayan parklanmalar için önlem alınıyor. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri cadde üzerine park yapan araçları uyararak gerekli işlemleri yapıyor. Bölgedeki esnaf ise zabıta ekipleri tarafından bilgilendirilerek, parklanmanın yol kenarlarına değil de katlı otoparka yapılması uyarısı yapılıyor. Belirtilen caddelerdeki trafik yükünü azaltmak ve yasal olmayan parklanmaların önüne geçmek amacıyla İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan katlı otopark, vatandaşlara 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç