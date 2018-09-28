Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza saniye saniye kaydedildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 86 yaşındaki Ergün Güney, 8 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 20 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Ergün Güney, T.O. idaresindeki 41 BL 602 plakalı otomobilin çarpması sonucu savrularak yola düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

O sırada olay yerine bulunan Kocaeli Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda güvenlik önlemeleri olarak ambulansın daha hızlı gelmesin yardımcı oldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Güney, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 7 gündür tedavi altında olan Ergün Düney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Güney'in cenazesi, İzmit Fevziye Camiinde öğlen namazı sonrası düzenlenen törenle aile kabristanlığına defnedildi.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

Öte yandan 84 yaşındaki Ergün Güney'in hayatını kaybettiği kaza anı ise mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yoldan karşıya geçmeye çalışan Güney, karşıdan gelen otomobili görünce birden hızlanıyor. Yaşlı adamın karşıya geçtiğini görmeyen sürücünün kullandığı otomobil ise hızla gelerek Güney'e çarpıyor. Çarpma sonucu aracın üzerine çıkan Güney, yere düşerek yaralanıyor. Kaza sonrası olay yerinde olan bir trafik polisi ile yolda güvenlik önlemleri alıyor. Kazayı gören çevredekiler de yaşlı adama yardım etmek için olay yerine koşuyor.