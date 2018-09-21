Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan çeteyi polis ekiplerinin dikkati ele verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp yaşlı bir çifti dolandırmaya çalışan çete üyesi sahte polis, polis ekiplerinin yaşlı çiftin bankadaki şüpheli hareketleri sonrası başlattığı takiple, yaşlı kadından 35 bin TL para alırken suçüstü yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar, telefonla S.D. (67) isimli kadın ve eşi İ.D. (70)'yi aradı. Telefonda savcı olduğunu söyleyen bir şahıs, İ.D. ve S.D. çiftine terör örgütlerinin banka ve kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve mal varlıklarını ele geçireceğini söyledi. Kendisini savcı olarak tanıtan şahısların kendilerine terör örgütleri ile bağlantısının da olduğunu söylemesi üzerine büyük panik yaşayan çift, şahıslar tarafından kendilerine verilen talimatları yerine getirmeye başladı.

Polis ekiplerinin saha çalışmaları olayı açığa çıkarttı

Yaşlı çifte evlerini satmasını ve bankadan kredi çekmelerini söyleyen şahıslar, verilen talimatları yerine getirmemesi üzerine gözaltına alacaklarını belirttiler. Şahısların talimatlarını yerine getireceğini söyleyen S.D., kredi çekmek için bankaya gitti. Kadın bankada kredi çekmek için beklerken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankecilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında kadının bankada kredi çekerken sergilediği şüpheli hareketlerden şüphelendiler. Şüphe üzerine kadını 2 gün boyunca takip eden polis ekipleri, kadının elindeki poşetle evinden çıkarak İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan bir parka gittiğini belirlediler.

Çete üyesi yaşlı kadından parayı alırken yakalandı

Parkta oturduğu bankta telefonla konuşan kadının, yaklaşık yarım saat sonra yanına gelen bir şahsa elindeki poşeti verdiğini gören ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen yaşlı kadın, şahısların kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıklarını söyleyerek, terör örgütünden korumak amacıyla kendilerinden bankadan kredi çekmelerini ve evini satarak parasını kendilerine vermelerini istediğini ifade etti. S.D.'nin ifadesi sonrasında parkta parayı alırken yakalanan A.Y.'yi gözaltına aldı.

Para sahibine, sahte polis adliyeye teslim edildi

Şahısların almaya çalıştıkları 35 bin TL para S.D.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.