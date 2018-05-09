Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:47

Yaşlı kadın ekmek yapmak isterken evi yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan kadının evde ekmek yapmak istediği esnada bacadan düşen kıvılcım yatak odasını kullanılamaz hale getirdi.

Yaşlı kadın ekmek yapmak isterken evi yandı

09 Mayıs 2018 17:47


Yangın, Gebze Beylikbağı Mahallesi 0035 Sokak’ta Kebire Yapıcı’ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ev sahibi Yapıcı, evinin içerisinde bulunan tandırda ekmek yapmak istedi. Bu esnada bacadan alt kattaki evin yatak odasına kıvılcım düştü. Düşen kıvılcımla evin yatak odasında yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Ev sahibi Kebire Yapıcı, “Biz yukarıda yufka yaparken, aşağıda baca patlamış. Bizim haberimiz yok. Baca patlayınca yatak odası yanmış. İtfaiyeye komşular haber verdi” dedi.


Yangın sonrası evin yatak odası tamamen kullanılmaz hale geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç