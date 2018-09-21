Yaşlı kadından 35 bin TL alırken yakalanan sahte polis tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp yaşlı bir çifti dolandırmaya çalışan çete üyesi sahte polis tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan şahıslar, telefonla S.D. (67) isimli kadın ve eşi İ.D.'yi (70) aradı. Telefonda savcı olduğunu söyleyen bir şahıs, İ.D. ve S.D. çiftine terör örgütlerinin banka ve kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve mal varlıklarını ele geçireceğini söyledi. Kendisini savcı olarak tanıtan şahısların kendilerine terör örgütleri ile bağlantısının da olduğunu söylemesi üzerine büyük panik yaşayan çift, şahıslar tarafından kendilerine verilen talimatları yerine getirmeye başladı. Yaşlı çifte evlerini satmasını ve bankadan kredi çekmelerini söyleyen şahıslar, verilen talimatları yerine getirmemesi üzerine gözaltına alacaklarını belirttiler. Şahısların talimatlarını yerine getireceğini söyleyen S.D., kredi çekmek için bankaya gitti. Kadın bankada kredi çekmek için beklerken, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankecilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında kadının bankada kredi çekerken sergilediği şüpheli hareketlerden şüphelendi. Şüphe üzerine kadını 2 gün boyunca takip eden polis ekipleri, kadının elindeki poşetle evinden çıkarak İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta bulunan bir parka gittiğini belirledi.

Parkta oturduğu bankta telefonla konuşan kadının, yaklaşık yarım saat sonra yanına gelen bir şahsa elindeki poşeti verdiğini gören ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen yaşlı kadın, şahısların kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıklarını söyleyerek, terör örgütünden korumak amacıyla kendilerinden bankadan kredi çekmelerini ve evini satarak parasını kendilerine vermelerini istediğini ifade etti. S.D.'nin ifadesi sonrasında parkta parayı alırken yakalanan A.Y. gözaltına aldı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.