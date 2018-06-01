Yaşlıları kandırıp dolandırıcılık yapan çete üyeleri tutuklandı

Olaylar 8-29 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de yaşayan yaşlı vatandaşlara kendilerini oğlu ve torunu olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, aynı yöntemle 5 kişiyi dolandırdı. Kendilerinin dolandırıldığını anlayan N.K. (88) K.Y. (83), Y.K. (81), N.S. (79) ve Ö.Ö. (85) isimli müştekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların kullandıkları araç tespit edildi. Plakayı sorgulayan ekipler aracın İstanbul’dan kiralanmış olduğunu tespit etti.

Kiralama şirketine giden polis ekipleri aracın R.D. isimli şahsın üzerine kiralandığını belirlerdi. Yapılan incelemeler sonucunda R.D.’nin benzer suçlardan birçok kaydı olduğunu öğrenen ekipler, aracı PTS üzerinden takibe aldı. Aracın Başiskele’de olduğu tespit edilince ekipler Seymen mevkiinde yolu keserek otomobili durdurdu. Araçta çetenin lideri R.D. ona yardım eden E.K. (43) ve evlerden paraları almak için yolladıkları M.K. kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde olaylarda kullandıkları telefonlar ve birçok telefon hattı ele geçirildi.

Şüphelilerde R.D.’nin 13 adet, E.K.’nın 16 adet ve M.K’nın ise 4 adet benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Kocaeli Adliyesi’ndeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan çete üyelerinin üçünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.