Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 10:46

Yavru leylekler doğaya salınacak

Hayvan Bakımevine getirilerek bakımları yapılan 5 yavru leylek, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yavru leylekler doğaya salınacak

04 Temmuz 2018 10:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok türde hayvanın bakımı yapılıyor. Kartepe’de anneleri ölen yavru 5 leylek, beslenme yetersizliğinden halsiz düşmüştü. Kartepe Belediyesi ekipleri zor durumda olan leylekleri 26 Haziran Salı günü Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon teslim etti. Bakımları ve düzenli beslenmeleri yapılan yavru leylekler, doğaya salınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Bakımevi yetkilileri uzun kanatlı olmalarından dolayı, leyleklere özel bir bölme hazırlayarak rahat etmelerini sağladı. Düzenli ve besin değeri yüksek yiyeceklerle beslenen yavru leylekler sağlıklarına kavuştu. Gerekli sağlık müdahaleleri ve gözetimleri yapılan yavru leyleklerin bakım evinden ayrılık vakitleri geldi. Leylekler ait oldukları doğaya salınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç