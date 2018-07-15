Yaya köprülerindeki asansör bakımları her ay yapılıyor

Kocaeli genelinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 20 yaya üst geçidinde 45 adet asansör bulunuyor. D-100 güzergâhında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörler ve yürüyen merdivenlerin aylık rutin ve üç aylık ağır bakımları periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kocaeli genelindeki 20 yaya üst geçidinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü denetiminde ve kontrolünde hizmet veren toplam 45 adet asansör bulunuyor. Daha önce sadece engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına açık olan asansörler, artık tüm halkımızın 7/24 kullanımına açık. Toplu taşıma duraklarına üst geçitten geçerek ulaşmak isteyen vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenleri kullanarak inip çıkabiliyor.

D-100 güzergâhında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörler ve yürüyen merdivenlerin bakım, onarım ve kontrolleri yetkili firmalar aracılığı ile aylık periyodlarda yapılıyor. Bu kapsamda arıza ve kurtarma durumlarında da 7/24 esasına dayalı olarak vatandaşlarımıza hizmet veriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası, dış birimlerdeki hizmet binaları, kültür merkezleri ve diğer tüm hizmet alanlarında bulunan asansörlerin bakım, onarım, arıza ve kurtarma hizmetleri de bu kapsamda yürütülüyor.