Yaya köprüsü merdivenleri bakıma alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin önemli geçitlerinden biri olan Turgut Özal Yaya Köprüsünde bakım çalışması yapacak. Eski Trafik Şube Müdürlüğü ile İzmit Fuarını bağlayan, D-100 Karayolu üzerindeki yaya köprüsünün her iki yakasındaki yürüyen merdivenlerde gerçekleştirilecek çalışma gece saatlerinde başlayacak. Köprünün yürüyen merdivenleri sökülerek gerekli bakımları yapılacak.

Turgut Özal Yaya Köprüsündeki bakım çalışmaları süresince yaya geçişleri merdiven ve asansörler kullanılarak sağlanacak. Ulaşım Daire Başkanlığı’nca yapılacak bakım çalışması tamamlandıktan sonra yürüyen merdivenler yeniden hizmete girecek.