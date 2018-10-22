Yaylada kaybolan şahıs, AFAD ve JAK ekiplerince bitkin halde bulundu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Menekşe yaylasında akşam saatlerinde mahsur kalan şahıs, AFAD ve Jandarma ekiplerinin 3 saatlik aramaları sonrasında bitkin halde bulundu.

Olay dün akşam 19.30 sıralarında Başiskele Yuvacık Menekşe yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezine kanyon içerisinde kaldığı ve nerede olduğunu bilmediği ihbarını yapan Ünal T. (45) isimli vatandaş için AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma Ünal T. Adlı şahıs, patika yol kenarında bitkin halde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan vatandaş kısa bir dinlenme ardından Jandarma tarafından alınarak Başiskele ilçesine indirildi.