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09 Temmuz 2018 12:42

Yaz Okulları İstasyon Bilim Sanat’ta

Gebze Belediyesi Yaz Okullarında eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Yaz Okulları İstasyon Bilim Sanat’ta

09 Temmuz 2018 12:42


İstasyon Mahallesi’nde bulunan Bilim Sanat Merkezi bünyesinde de kurulan Gebze Belediyesi Yaz Okullarında da eğitimler başladı. Yaz okullarının öğrencileri kısa süreli oryantasyon, satranç zeka oyunları, İngilizce, gitar, bağlama, ebru, resim, drama gibi kurslarda eğitimler veriliyor. Jimnastik ve masa tenisi gibi spor branşlarında da eğitim alan İstasyon Bilim Sanat Merkezi Yaz Okullarının başarılı kursiyerleri, yaz aylarını uzman eğitimciler eşliğindeki derslerde dolu dolu geçiriyor.


Gebze Belediyesi Yaz Okulları, ilçe genelinde 30 farklı eğitim noktasında 100 uzman eğitimci eşliğinde 10 bin öğrencisiyle futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, zumba anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsbll ve bocce branşlarında devam ediyor.




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