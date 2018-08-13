Yaz sıcağında serinleten yürüyüş

Bu parkurlardan biri olan Yuvacık Serindere Kanyonu yürüyüşçülerin yeni gözdesi oldu. Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçüler ile doğa sporları tutkunları Serindere Kanyonu’na akın ediyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sırasında baret ve diğer ekipmanları kullanarak Serindere kKöyünden başlayan yürüyüşte doğaseverler, kanyonun içine doğru 5 kilometre ilerlediler. Sarp kayalıklar arasından, şelale ve çağlayanları, kanyonun daraldığı suyun derinleştiği bölgeleri ekip dayanışması içerisinde ilerleyen gruba, kanyonun etkileyici atmosferi eşliğinde kanyon ekosisteminde yaşayan kırmızı benekli alabalıklar, su samurları ve diğer canlılar hakkında bilgi verildi.

Yürüyüş sırasında yürüyüş parkurlarının temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşe katılanlar tarafından mıntıka temizliği yapıldı. İl dışından katılan katılımcıların da aralarında olduğu grup, önce parkurdaki çöpleri topladı. Sanayi kenti olarak tanıdıkları Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin de olduğunu farkına vardıklarını belirten doğaseverler, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Turizmin gelişmesine önem veren ve projeler uygulayan Büyükşehir Belediyesi bu tür projeleri özellikle destekliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’Doğaya Yürüyoruz Kocaeli ’ projesi kapsamında 52 adet yürüyüş parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Turizm ve doğa sporları açısından çok hareketli olan Kocaeli, bin 500 km uzunlukta 52 doğa yürüyüş parkurunu içerisinde barındırıyor.