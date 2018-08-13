Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:13

Yaz sıcağında serinleten yürüyüş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’Doğaya Yürüyoruz Kocaeli’ projesi kapsamında hafta sonları değişik parkurlarda yürüyüşler düzenliyor.

Yaz sıcağında serinleten yürüyüş

13 Ağustos 2018 10:13


Bu parkurlardan biri olan Yuvacık Serindere Kanyonu yürüyüşçülerin yeni gözdesi oldu. Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçüler ile doğa sporları tutkunları Serindere Kanyonu’na akın ediyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sırasında baret ve diğer ekipmanları kullanarak Serindere kKöyünden başlayan yürüyüşte doğaseverler, kanyonun içine doğru 5 kilometre ilerlediler. Sarp kayalıklar arasından, şelale ve çağlayanları, kanyonun daraldığı suyun derinleştiği bölgeleri ekip dayanışması içerisinde ilerleyen gruba, kanyonun etkileyici atmosferi eşliğinde kanyon ekosisteminde yaşayan kırmızı benekli alabalıklar, su samurları ve diğer canlılar hakkında bilgi verildi.


Yürüyüş sırasında yürüyüş parkurlarının temizliği için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşe katılanlar tarafından mıntıka temizliği yapıldı. İl dışından katılan katılımcıların da aralarında olduğu grup, önce parkurdaki çöpleri topladı. Sanayi kenti olarak tanıdıkları Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin de olduğunu farkına vardıklarını belirten doğaseverler, ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.


Turizmin gelişmesine önem veren ve projeler uygulayan Büyükşehir Belediyesi bu tür projeleri özellikle destekliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’Doğaya Yürüyoruz Kocaeli ’ projesi kapsamında 52 adet yürüyüş parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Turizm ve doğa sporları açısından çok hareketli olan Kocaeli, bin 500 km uzunlukta 52 doğa yürüyüş parkurunu içerisinde barındırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç