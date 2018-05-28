Yaz spor okulları kayıtları başladı

20 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar için Darıca Belediyesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu ile değişik mahallelerde faaliyet gösteren bilgi evlerine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu yıl yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, tekvando, karate, judo, güreş ve yüzme branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek. Geçmiş yıllarda yıl olduğu gibi Yaz Spor Okulları’na devam eden öğrencilerin spor kıyafetlerinin Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını ifade eden yetkililer, kayıtlarla ilgili olarak 0262 745 68 50 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceğini ifade ederek kayıtlar için müracaat yerlerinden veya www.darica.bel.tradresinden indirilecek olan müracaat formlarının doldurulması ve sağlık ocaklarından doktor onayı alınmasının zorunlu olduğunu belirttiler. Yüzme kursuna gitmek isteyen öğrenciler ise kayıtlarını yüzme havuzlarına giderek yaptırabilecekler.

25 Haziran 2018 tarihinde başlayacak olan Yaz Spor Okulları’nda yetenekli sporcuların keşfedilmesi için antrenörlerin sunacağı rapor doğrultusunda Yetenekli görülen sporcuların Darıca Belediyesi Spor Kulübü ve Darıca Gençlerbirliği altyapılarına kazandırılması hedefleniyor.