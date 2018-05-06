Yazar Bice: “Türk Dünyası ile ilişkilerimiz gelişiyor”

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucuları ile buluşan yazar Hayati Bice, “Türk ülkelerinde Türkiye’nin birçok markası ve ürünü yoğun ilgi görüyor ve kullanılıyor” dedi.

Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Türk Dünyası, Türkçe ve kültürel konular konuşuldu. Siyasi ve kültürel analizlerin yapıldığı söyleşide Bice, Türk Dünyası ile Türkiye arasında birçok alanda birlikteliğin olduğunu belirtti. Yazar Bice, Balkanlar ve Türkistan arasındaki 10 milyon kilometre alan içerisinde Türkçe’nin konuşulduğunu belirterek, “Bu alan içerisinde 200 milyon Türk yaşıyor. Eskiden Türk ülkelerine gitmek oldukça zordu. Şimdi birçok Türk devletine kolayca gidebiliyoruz. 1990’lara göre Türk devletleriyle aramızdaki ilişkiler daha iyi bir durumda. Tüm bunların yanında kültür ve dil açısından da birlikteliğimiz bu ülkelerle gün geçtikçe geliyor. Birçok Türk devleti artık Latin harflerini kullanıyor. Böylelikle birbirimizin yazdıklarını anlama da kolaylaşıyor. Bildiğiniz üzere en son olarak Kazakistan, Latin harflerini kanunla kabul etti” dedi.

Türk Dünyası ile ilişkilerin giderek geliştiğini söyleyen yazar Bice, “Türk Dünyası veya Azerbaycan ile belki aramızda karasal olarak sınır bulunmuyor. Lakin Kars, Tiflis ve Bakü demiryolu çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Böylelikle Azerbaycan ve Türk Dünyası ile ilişkilerimiz gelişiyor. Türk ülkelerinde Türkiye’nin birçok markası ve ürünü yoğun ilgi görüyor ve kullanılıyor” ifadelerini kullandı.