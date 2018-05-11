Yazar İzgören: “Bu ülkenin geleceği kitapların içindedir”

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, kişisel gelişim yazarı Ahmet Şerif İzgören ‘At Şu Adımı’ konulu söyleşisiyle Kocaelililerle bir araya geldi. Dünya’dan ve Türkiye’den farklı isim ve konularda çarpıcı örnekler anlatan İzgören, “Okumayan insanlara, her şeyi inandırırlar. Kitapların kapağını açmazsan parmağında oynatırlar seni. Bu ülkenin geleceği kitapların içinde” dedi.

Yahya Kaptan Konferans Salonunda büyük bir kalabalığın takip ettiği söyleşisinde yaşanmış enteresan hayat hikayelerinden bahseden kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, “Eşref Gökyay’ı çok fazla kimse bilmez. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, milli marş için düzenlenen yarışmadan kazandığı ödülü almaz. Arkadaşı Gökyay’ın paltosunu önemli etkinliklerde giyerek yetinir. İşte sanatçılığın doruk noktası. Parayla biçilemeyecek bir değer bu” diyerek bazı değerlerin o insanı ne kadar önemli bir yere getireceğini hatırlattı.

Bazen öğrencilerin önümüz kapalı diye kendisine dert yandığını kaydeden İzgören, “Önünüzde en çok açık yol bırakılan ülke Türkiye’dir. Günde 5 saat televizyon izleyeceksin ve hayatında birşeyler olacak diye bekleyeceksin.Ümmiye Koçak’ı bilirsiniz. Ronaldo ile reklam filmi yapan ve bir köyde tiyatro grubu kuran ablamız. Ona sorarlar. Seni bu hale getiren nedir. O da kitap okumaya başladığını ve ilk okuduğu kitabın da Maksim Gorki’nin Ana eseri olduğunu söyler” diyerek bu ülkede bir çocuğun eline bir kitap uzatmıyorsak güzel yarınlar göremeyeceğimizi ifade etti.