Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 11:59

Yazar İzgören: “Bu ülkenin geleceği kitapların içindedir”

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı 10.

Yazar İzgören: “Bu ülkenin geleceği kitapların içindedir”

11 Mayıs 2018 11:59

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, kişisel gelişim yazarı Ahmet Şerif İzgören ‘At Şu Adımı’ konulu söyleşisiyle Kocaelililerle bir araya geldi. Dünya’dan ve Türkiye’den farklı isim ve konularda çarpıcı örnekler anlatan İzgören, “Okumayan insanlara, her şeyi inandırırlar. Kitapların kapağını açmazsan parmağında oynatırlar seni. Bu ülkenin geleceği kitapların içinde” dedi.


Yahya Kaptan Konferans Salonunda büyük bir kalabalığın takip ettiği söyleşisinde yaşanmış enteresan hayat hikayelerinden bahseden kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, “Eşref Gökyay’ı çok fazla kimse bilmez. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, milli marş için düzenlenen yarışmadan kazandığı ödülü almaz. Arkadaşı Gökyay’ın paltosunu önemli etkinliklerde giyerek yetinir. İşte sanatçılığın doruk noktası. Parayla biçilemeyecek bir değer bu” diyerek bazı değerlerin o insanı ne kadar önemli bir yere getireceğini hatırlattı.


Bazen öğrencilerin önümüz kapalı diye kendisine dert yandığını kaydeden İzgören, “Önünüzde en çok açık yol bırakılan ülke Türkiye’dir. Günde 5 saat televizyon izleyeceksin ve hayatında birşeyler olacak diye bekleyeceksin.Ümmiye Koçak’ı bilirsiniz. Ronaldo ile reklam filmi yapan ve bir köyde tiyatro grubu kuran ablamız. Ona sorarlar. Seni bu hale getiren nedir. O da kitap okumaya başladığını ve ilk okuduğu kitabın da Maksim Gorki’nin Ana eseri olduğunu söyler” diyerek bu ülkede bir çocuğun eline bir kitap uzatmıyorsak güzel yarınlar göremeyeceğimizi ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
  • Cuma
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç