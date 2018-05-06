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06 Mayıs 2018 17:46

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10.

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Kocaeli’de

06 Mayıs 2018 17:46

Kitap Fuarı’nda buluşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, kitap fuarlarının önemine değindi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuşmacı yazarlarından Kahraman Tazeoğlu, “Okumayan Toplumda Yazar Olmak” konulu söyleşinde kitapseverler ile bir araya geldi. Söyleşide toplumun iyiye gittiğini ve kitap fuarlarının önemini vurgulayan Tazeoğlu, “Biz bu fuarlar sayesinde sizlerle kitaplar içinde yazılan küçük sırları paylaşıyoruz. 11. yılda da ben buraya gelmek ve sizinle yine bilinmeyenleri paylaşmak istiyorum” dedi.


Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde gerçekleşen “Okumayan Toplumda Yazar Olmak” konulu söyleşide rakamlar üzerinden giriş yapan yazar Kahraman Tazeoğlu, “80 milyonluk ülkemizde sadece yüzde 2’lik bir kesim okuyor. Ve ülkemizde yüzde 53’lük bir kesim hiçbir şey okumuyor. Türk kitap okurunun yüzde 80’i kadınlarımız. Yüzde 20’si sadece erkek. Bunu ben söylemiyorum, bunu TÜİK söylüyor” diye konuştu.


“Biz gençlerimizin okumasını istiyoruz” ifadelerine yer veren Yazar Tazeoğlu, “Gençlerin okuması demek ülkemizin ilerlemesi ve yeni yazarlar kazanmamız demektir. İşe gençleri kazanarak başlayacağız. Gençlerimiz sosyal medyada, gençlerimizin dikkatini sosyal medya ile çekmemiz gerekiyor. Bu gençleri bir çatı altında topladık ve 6 milyon kişiye ulaştık. Bu ulaştığımız kişilerden yüzde 95’i hayatında hiç kitap okumamış” şeklinde konuştu.


Kitaplarından bazı bölümler de okuyan Tazeoğlu, söyleşi boyunca okurlarından büyük alkış aldı.




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