Yazar Nevzat Çiçek: “Siz hiç Çinfobia’yı duydunuz mu?”

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şubesi katkılarıyla Kılavuz Gençlik sahnesinde konuk olan yazar Nevzat Çiçek ’Değişen Dengeler ve Ortadoğu’ konulu söyleşisini gerçekleştirdi.

Çiçek, kendisini dinlemeye gelen konuklarına, Ortadoğu’da gelişen olayların anlaşılması için önce işin itikadı kısmının görülmesi gerektiğini, aksi takdirde siyasi kısmının anlaşılamayacağını belirtti. Ortadoğu ve dünya üzerindeki birçok siyasi dengeler üzerine açıklamalarda bulunan Çiçek, “Ortadoğu coğrafyası üzerinde İslam umut olma vasfını yitirmiş değil, son zamanlarda batılı devletlerde bir islamofobi algısı oluşturulmuş durumda. Bu fobi sayesinde Müslüman kesim, belirlenmiş bir fanus içerisinde yaşamak durumunda kalıyor. İslamofobiyi her yerde duyarsınız ama Amerika ile anlaşamayan devlet olan Çinfobia duymazsınız. Çünkü her ne kadar Müslümanlar yenilmiş psikolojisinde olsalar da onlar da biliyorlar ki İslam her zaman ümit olmaya devam edecektir" dedi.