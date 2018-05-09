Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:20

Yazar Nevzat Çiçek: “Siz hiç Çinfobia’yı duydunuz mu?”

10.

Yazar Nevzat Çiçek: “Siz hiç Çinfobia’yı duydunuz mu?”

09 Mayıs 2018 17:20

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şubesi katkılarıyla Kılavuz Gençlik sahnesinde konuk olan yazar Nevzat Çiçek ’Değişen Dengeler ve Ortadoğu’ konulu söyleşisini gerçekleştirdi.


Çiçek, kendisini dinlemeye gelen konuklarına, Ortadoğu’da gelişen olayların anlaşılması için önce işin itikadı kısmının görülmesi gerektiğini, aksi takdirde siyasi kısmının anlaşılamayacağını belirtti. Ortadoğu ve dünya üzerindeki birçok siyasi dengeler üzerine açıklamalarda bulunan Çiçek, “Ortadoğu coğrafyası üzerinde İslam umut olma vasfını yitirmiş değil, son zamanlarda batılı devletlerde bir islamofobi algısı oluşturulmuş durumda. Bu fobi sayesinde Müslüman kesim, belirlenmiş bir fanus içerisinde yaşamak durumunda kalıyor. İslamofobiyi her yerde duyarsınız ama Amerika ile anlaşamayan devlet olan Çinfobia duymazsınız. Çünkü her ne kadar Müslümanlar yenilmiş psikolojisinde olsalar da onlar da biliyorlar ki İslam her zaman ümit olmaya devam edecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç