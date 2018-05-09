Yazar Özel: “Kim yükselmeye layık ise Allah ona verir”

Kuran-ı Kerim’den bir ayet paylaşarak söyleşisine başlayan Mustafa Özel, “Sizin bir ayeti kerime paylaşmak işitiyorum. Çünkü benim için bu ayeti kelimeler insanlık tarihinin özetidir. Cenabı Allah buyuruyor ki, İşte şu günler biz onları insanlar arasında döndürüp dururuz. Bu ayetler Uhud savaşı akabinde indirilmiştir. Uhud savaşında biliyorsunuz, Müslümanlar rahat kazanabilecekleri bir savaşı kaybettiler. Çünkü başları dönmüştü, çok küçük bir kuvvetken büyük bir kuvveti yenmişlerdi.Her zafer baş döndürür. İnsanlık tarihi böyle yükseliş ve düşüşlerle doludur.Yükselmeden edemezsiniz, yükselmemeyi arzu edemezsiniz. Kişisel tavırlarınız farklı olabilir ama bir sistem bir organizasyon söz konusu ise mutla büyümek, yükselmek ve başarılı olmak istersiniz. Başarının da bir maliyeti vardır. Başarı Vertigo’ya yol açar. Vertigo baş dönmesi de demektir. Uhud’ta da baş dönmesi oldu, kişisel menfaatler ortaya çıktı ve okçular tepesi terk edildi” dedi.

Allah’ın adil ve mümin fakir diye ayırt etmeyeceğini belirten Özel, “Kim yükselmeye layık ise Allah ona verir. Çünkü adaleti bize emrettiği gibi kendi nefsine de yazmıştır. Sünnetullah diyelim, Ayetullah diyelim, Doğa yasaları diyelim belli prensiplere uyan organizasyonlar yükselir. Diğerleri de onların malzemeleri haline gelir. Sonuç şuna geliyor, bu yükselişin düşüşün belli bir prensibi var mı? Var ama üzerinde uyuşmak kolay değil. Tarihin çeşitli dönemlerindeki bir takım tarihçi, makro tarihçi ve makro sosyologlardan hareketle bir sosyal sistemin yükselmesinde 3 şart vardır. Birincisi kucaklayıcı, kapsayıcı, ötekileştirmeyen yani o sisteme inanmayanların bile o sistem içerisinde hayat bulduğu bir dünya görüşü, bunun zemin bulduğu bir maneviyat. Yani kucaklayıcı manevi bir sistem. İkincisi sağlıklı bir siyasi sistem. Kimseyi ötekileştirmeyen herkesin belli haklara sahip olduğu, hayat hakkı bulduğu bir siyasi sistemdir. Üçüncüsü de verimli bir iktisadi yapıdır. Bu üçü bir araya geldiği zaman, yükseliş başlıyor. Adınız ister Roma olsun, ister Osmanlı olsun, ister için olsun bu fark etmiyor” ifadelerini kullandı.