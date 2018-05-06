Yazarlar kitapseverlerle buluşuyor

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yazar Leyla İpekçi "Romanda Gerçeklik", Yazar Seyfettin Bulut ise "İdeal Gençlik" konusunda konferans verdi.

Kocaeli Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Fuarda düzenlenen seminerler ise Yazar Leyla İpekçi ve Seyfettin Bulut’un katılımı ile gerçekleşen konferanslarla devam etti. “Romanda Gerçeklik” konulu konferansta Yeni Şafak Gazetesi yazarı Leyla İpekçi, kitapseverle buluştu. Konferansta konuşan İpekçi, “Bana en çok ilham veren Anadolu oldu. Ateş ve Bahçe romanımı Anadolu’nun birçok yerini gezerek, insanlarla hemhal olarak yazdım. Anadolu’da gizli hazineler buluyorum” dedi.

“Bu toprakların mayası hep canlı bir ruha sahip” ifadelerini kullanan İpekçi, “Gerçeği keşfetmeye çalışan bir romancı için bu çok büyük bir hazine. Bu toprakların gerçeği acıklı bir hikayedir. Batılı değerlerle büyüyen biri olarak Anadolu’da bulduğum gönül dilinin kalbimde bir karşılığı var. Gerçeğin dili Anadolu’daki bu sevgi dilidir. Nefret ve şiddet kültürü küresel bir kültür, şiddet nefreti getirir. Nefret bizi gerçekten perdeler. Roman yazmak için herkesin kendi gönlündekini keşfetmesi lazım. Edebiyatı edebiyat yapan dildir. Benim kelimelerimi kanatlandıran Anadolu’dan aldığım dildir. Herkes kendi algısına göre bir gerçeklik yaratıyor. Bir romanla gerçeğe yaklaşmak benim için bir mücadele” diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Yazar Seyfettin Bulut, ise “İdeal Gençlik Nasıl Olmalı” kitapseverlere çeşitli bilgiler aktardı. İdeal gençliğin ideal gelecek olduğunu kaydeden Bulut, “Mümin öğrenmeye doymaz. Öğrenme hevesi kaçmışsa bu durum o zamana kadar öğrendiklerinin gerçeğin bilgisi olmadığını gösterir. Günümüzde bilgi kirliliği var, o kirlilik içerisinde seçici olmalıyız. İdeal genç hakikati arar ve bulur. Her şeyi hakikat süzgecinden geçirerek fark eder” dedi.