Yazarlık Atölyesi 2. dönem mezunlarını verdi

dönem mezunları düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Sertifikalarını Başkan Köşker’den alan 40 mezun, Kudüs’ü ziyaret edecek.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi” ikinci dönem mezunları düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. 6 haftalık eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker takdim etti. Gazeteci- Yazar Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonu Genel müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi’nin sertifika törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker, Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak ve iki dönem kursiyerleri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasına kursiyerlerin Ramazan Aylarını kutlayarak başladı. Başkan Köşker, “Belediye olarak kentin alt yapı üst yapı çalışmalarını yürütmek bizim asli görevlerimiz. Ama bir kenti geliştirmek istiyorsak marka bir kent yapmak istiyorsak bunun altını dolduracağımız malzeme ise insanlara verilen emektir. Biz Gebze Belediyesi olarak 5 yaşından üniversiteye kadar gelecek neslimizin en iyi şekilde eğitim alması için çalışmalar yürütüyoruz” dedi:

“Yazarlık atölyesini, tarihle bugünü, bugünle yarını inşa etmek için kurduk” diyen Başkan Köşker konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Çünkü biz bunu yapmakla mükellefiz, sizde yazacak kalitedesiniz. İyi bir yazar olmanın çok büyük bir sırrı yoktur aslında. Yazmakla birlikte yapılması gereken bir şey varsa o da çok okumaktır. Yüce dinimiz de okumaya büyük önem vermiştir. Nitekim Kur’an’ın ilk emri ‘’OKU’’ olmuştur. Bu emir muhteşem mimarı olan vücudumuza verilen en büyük mucizedir. Okumanın en büyük faydası bilgi almaktır.”

“Bilgi almak ise eşref-i mahlûkatın içinde bulunan ruhun ilacıdır. Sonucunda ise siz değerli yazar adaylarımıza yorumlamak ve yazmak kalıyor. Yazarlık Atölyesinin 2. Döneminde sertifika alan 115 mezunumuzu tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık beyefendiye ve HaberTürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş beyefendiye tecrübelerini bizimle paylaştığı için ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından Yazarlık Atölyesi’nin 2. Dönem mezunlarına başarı sertifikaları Başkan Köşker tarafından takdim edildi. Yazarlık Atölyesi öğrencileri arasından kurayla belirlenen 40 kişi semavi dinlerin kutsal saydığı şehir Kudüs’ü ziyaret edecek.