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Yazarlık Atölyesi kapılarını açıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde 3.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi'nde 3. dönem kayıtlar başladı.


Gebze Belediyesi'nin yazı yazmak, yazar olmak isteyenlere yönelik açtığı atölye kapılarını açıyor. Haber Türk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazeteci Süleyman Özışık eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi için kayıtlar başladı. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyeye kayıt olmak için son başvuru tarihi 16 Eylül olarak belirlendi. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yapılacak olan kayıtlar sonrası atölye faaliyete başlayacak.

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