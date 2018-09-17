Yazarlık Atölyesi'nde 3. dönem başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi'nde dersler gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonundan Veyis Ateş nezaretinde başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi'nde ilk ders gerçekleşti. Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık ve Haber Türk Televizyonundan Veyis Ateş'in eğitmenliğinde gerçekleşen eğitim programında Özışık ve Ateş deneyimlerini kursiyerlerle paylaştı. Gazeteci Süleyman Özışık dersin başında öğrencilere öncelikle ‘neden buradayım' sorusunu kendine sormalarını önerdi. Özışık, “İyi bir yazar olmanız için öncelikle çok okumalısınız. Şöyle söylemek gerekirse bir satır yazabilmek için bir satır okumalısınız. Yani işin özü çok okumalasınız. Eğer az okuyup çok yazarsanız bir süre sonra tekrara düşersiniz. Bu tekrar bir süre sonra insanlarda rahatsızlık oluşturmaya başlar ve terk edilirsiniz” dedi.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonlarında gerçekleşen Yazarlık eğitimi programı için kayıtlar devam ediyor. Programa kayıt yaptırmak isteyen Gebzelilerin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Ücretsiz olan, pazar günleri saat 15.00 ile 18.00 arası süren eğitimler için başvurular kontenjanla sınırlı. Programa katılanlar gerçekleşecek 6 haftalık eğitim sonunda sertifika alamaya hak kazanacak.