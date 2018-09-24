Yazarlık Atölyesi'nde 3'üncü Dönem Başladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yazarlık Atölyesi'nin 3. dönem kursiyerleriyle Eskihisar Millet Bahçesinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Yazarlık Atölyesi'nin 3. Dönem kursiyerleriyle Eskihisar Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker eşi Ragibe Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, Haber Türk Program yapımcısı Veyis Ateş, Gazeteci Yazar Süleyman Özışık ve 3. Dönem Yazarlık atölyesi kursiyerleri katıldı.

Kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Veyis Ateş, Gebze'nin kendisi için keyifli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Ateş, “Gebze eskiden benim için bir organize sanayi memleketi iken Gebze benim için çok keyifli bir memleket halini aldı. Bun da başta Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ve sizlerin çok büyük etkisi var. Sizlerle bir araya gelmemize vesile olan Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum umarım çok daha güzel günlerde bir arada oluruz” dedi.

Programın ardından Millet Bahçesini gezen Yazarlık Atölyesi kursiyerleri bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle ilçe dışından gelen ve ilk kez ziyaret eden kursiyerler Millet Bahçesini çok beğendi. Millet bahçesini gezen kursiyerler daha sonra Başkan Köşker'in de eşliğinde bölgede ilk ve tek olma özelliğine sahip Dağ Kızağını test etti.