Yemek borusu olmadan doğan bebek başarılı operasyonla hayata tutundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesinde yemek borusu olmadan doğan bir günlük bebeğe gerçekleşen başarılı operasyonla yeni yemek borusu yapıldı. Ekrem Doğar’ın eşi Neslihan Doğar çiftinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesinde dünyaya gelen ve Ahmet Asım ismi verilen bebek, hastanede yapılan ilk muayenesi ardından morarma ve tükürüğünü yutamama nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan ve yapılan tetkiklerinde yemek borusu olmadığı saptanan bir günlük bebeğin ameliyata alınmasına karar verildi.

2.5 saat süren ameliyatla hayata tutundu

Kocaeli Kamu Hastaneleri Tıbbi Hizmetler Başkanı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak ve ekibi tarafından yapılan 2.5 saatlik operasyonla bebeğe yeni yemek borusu onarımı ile nefes borusunun yemek borusuna olan bağlantısının ayrıldı. Minik Ahmet Asım Doğar, başarılı geçen ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde takip edilmeye başlandı. Yattığı dönem içerisinde Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak ve Yenidoğan Yogun Bakım Sorumlu hekimleri Doç. Dr. Özge Pehlevan, Uzm. Dr. Birgül Say ve ekibi tarafından 10 gün boyunca takip edilen Ahmet Asım bebek, 10 gün sonra sorunsuz olarak annesinin kucağına teslim edildi.

3-4 bin doğumda 1 görülüyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Atakan Baltrak, özefagus atrezisinin nadir görülen bir anomali olduğunu belirterek, "Bu durum 3-4 bin doğumda 1 görülür. Klasik bulgusu hayatın ilk birkaç saatinde gelişen beslenme zorluğu, boğulma hissi, ağızdan köpük gelmesi ve solunum sıkıntısıdır. Ahmet Asım bebeğin hastanemizde doğumunun ardından yapılan muaynesinde ağzından bol köpük gelmesi beslenememe şikayeti oldugu tespit edildi. Bu nedenle yapılan tetkiklerin sonucunda Ahmet Asım bebeğin yemek borusunun olmadığı ve nefes borusunun yemek borusuna açıldığı tanısı konuldu. Hastamız yoğun bakım servisine alındıktan sonra 24 saat geçmeden çok kısa sürede ilave ek hastalıklar ile ilgili taramaları tamamlandıktan sonra hastanemiz ameliyathanesinde bu operasyon gerçekleştirildi. Ahmet Asım bebeğimizi 10 gün gibi kısa sürede taburcu edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.