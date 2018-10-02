Yemenli öğrencilerle kültür gecesi

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören Yemenli öğrenciler, “Mutlu Yemen'e Hoşgeldiniz” temalı programda kendi kültürlerini tanıttılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak Kocaeli'nde üniversite eğitimi gören misafir öğrencilere yönelik hizmet veren Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uluslararası Öğrenciler Birimi, Kocaeli'ndeki Yemenli öğrenciler ve diğer misafir öğrencilerin katılımıyla “Yemen Tanıtım Günü” programı gerçekleştirdi. Özel programda Yemen'e ait dans gösterileri, şiir ve türkü söyleşileri ile yöresel yemekler, renkli görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz dönemlerde de farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ülkelerini tanıttığı programların devamında okulların açıldığı ilk hafta, Kocaeli'nde üniversite eğitimlerine devam eden Yemenli öğrenciler, “Mutlu Yemen'e Hoşgeldiniz” teması ile düzenlenen programla ülkelerini tanıtma fırsatı buldular.

Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Yemen'in tarihi, ekonomik ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı programa Yemenli öğrencilerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler de katıldı. Bu neşeli ve eğlenceli günde Genel Sekreter Danışmanı Osman Ayvazoğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yemen kültürünün tanıtıldığı programda öğrenciler, birbirinden güzel dans gösterileriyle katılımcıları eğlendirdi. Geleneksel enstrümanları ile çaldıkları müziklerle türkülerini ve şiirlerini söyleyen Yemenli öğrenciler, daha sonra kendilerine özgü kıyafetleri ile danslarını sergiledi, geleneksel lezzetlerinden ikram etti.