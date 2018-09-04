Yeni araçlar temizlik işlerinde

Daha temiz bir İzmit için günün 24 saati boyunca görev başında olan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bir adet yükleyici 4x4 kepçeli traktör ile 3 adet elektrikle şarj olan vakumlu süpürge satın alındı. Yatırım teşviki kapsamında KDV muafiyeti ile alınan araçların kullanımına başlandığını söyleyen yetkililer "Yaklaşık 400 personel ve onlarca araç gereçle daha temiz bir İzmit için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan İzmit Belediyesi’nin mahallelerdeki çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Alikahya Fatih Mahallesi’nde de parke çalışması yapıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Fatih Mahallesi Semi Ergün Caddesi’ndeki çalışmada bin 200 metrekare parke ve 400 metre de bordür kullanıldı. Çalışmanın tamamlandığı ve başka mahallerde de benzer çalışmaların devam ettiği kaydedildi.